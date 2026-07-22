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    JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen des Pharmakonzerns zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr bärgen noch immer Aufwärtspotenzial, schrieb Richard Vosser in einer Studie am Mittwoch. Der Fokus bleibe auf der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte im Verlauf des zweiten Halbjahres./rob/bek/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:37 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 136,3EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Richard Vosser
    Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 135
    Kursziel alt: 135
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 135,00CHF, was eine Steigerung von +6,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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