JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen des Pharmakonzerns zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr bärgen noch immer Aufwärtspotenzial, schrieb Richard Vosser in einer Studie am Mittwoch. Der Fokus bleibe auf der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte im Verlauf des zweiten Halbjahres./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:37 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 136,3EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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