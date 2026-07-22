JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen des Pharmakonzerns zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr bärgen noch immer Aufwärtspotenzial, schrieb Richard Vosser in einer Studie am Mittwoch. Der Fokus bleibe auf der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte im Verlauf des zweiten Halbjahres./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 136,3EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: CHF
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