DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach einem Expertengespräch zur Skeletterkrankung Myositis auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gesprächs seien alles in allem leicht positiv für den auf Immunologie spezialisierten Pharmahersteller, schrieb Emmanuel Papadakis in einem kurzen Kommentar am Mittwoch./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 757EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 900

Kursziel alt: 900

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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