DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach einem Expertengespräch zur Skeletterkrankung Myositis auf "Buy" mit einem Kursziel von 900 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gesprächs seien alles in allem leicht positiv für den auf Immunologie spezialisierten Pharmahersteller, schrieb Emmanuel Papadakis in einem kurzen Kommentar am Mittwoch./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 757EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 900
Kursziel alt: 900
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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