DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe weitgehend die erhofften Ergebnisse geliefert, jedoch den Ausblick nicht angehoben, schrieb Emmanuel Papadakis in einem Kommentar am Mittwoch. Die Schweizer hätten aber das Zeug, beim Umsatzwachstum letztlich doch besser abzuschneiden als es die beibehaltenen Ziele vorsehen./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 136,5EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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