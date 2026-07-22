Te Connectivity Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 22.07.2026

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Te Connectivity Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -20,29 % hinzunehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Te Connectivity Aktie. Mit einer Performance von -9,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,51 %, geht es heute bei der Te Connectivity Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Te Connectivity Aktie damit um -5,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Te Connectivity -16,03 % verloren.

Während Te Connectivity deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,23 %. Damit gehört Te Connectivity heute zu den auffälligeren Werten.

Te Connectivity Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,98 % 1 Monat -12,47 % 3 Monate -20,29 % 1 Jahr +18,45 %

Informationen zur Te Connectivity Aktie

Stand: 22.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 267 Mio. Te Connectivity Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,27 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Te Connectivity Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Te Connectivity Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.