Goldpreis im Höhenflug +1,08 % auf 4.117,47 USD

+1,08 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,56 % 1 Monat -2,80 % 3 Monate -14,32 % 1 Jahr +20,11 %

Bullen dominieren den Handel: Gold legtzu und notiert bei 4.117,47. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.342,17USD. Heute steht er bei 4.117,47USD. Das Investment wäre auf 3.067,76USD gewachsen – eine Steigerung von +206,78 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.