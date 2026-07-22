Goldpreis
Goldpreis im Höhenflug +1,08 % auf 4.117,47 USD
Rally bei Gold: Kurs steigt kräftig um +1,08 % auf 4.117,47 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,56 %
|1 Monat
|-2,80 %
|3 Monate
|-14,32 %
|1 Jahr
|+20,11 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.342,17USD. Heute steht er bei 4.117,47USD. Das Investment wäre auf 3.067,76USD gewachsen – eine Steigerung von +206,78 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum – Gold-Sentiment: Gemischt. Technisch wird Abwärtsdruck durch hohes Open Interest im August-Kontrakt diskutiert; Zielbereiche 3600–3400 USD. Andere sehen Überverkauftheit und rechnen mit einer Gegenbewegung Richtung 4000–4400 USD. Die 14-Tage-Entwicklung ist nicht angegeben.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|329,75EUR
|+0,98 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,10EUR
|+0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|231,88EUR
|+0,93 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|304,20EUR
|+1,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,34EUR
|+1,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|487,04EUR
|+1,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|345,92EUR
|+0,92 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,06EUR
|+1,00 %
|Long
|1
|0,00
|117,98EUR
|+2,52 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,755EUR
|+0,60 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.