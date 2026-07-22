Plusvisionen-Analyse
IVU Traffic - angehobener Ausblick beflügelt die Aktie
Die Aktie von IVU Traffic Technologies (IVU) zeigt jüngst, nach einer besseren Prognose, eine erfreuliche charttechnische Entwicklung.
Die Aktie von IVU Traffic Technologies (IVU) zeigt jüngst eine erfreuliche charttechnische Entwicklung: Nach dem Zwischentief Ende März bei knapp 18,00 Euro geht es mit dem Papier des Telematik-Spezialisten in Wellen aufwärts. Nach der jüngsten, kleinen, Konsolidierung hat der Kurs nun das Hoch vom August im vergangenen Jahr bei rund 22,30 Euro überschritten. Das lässt auf mehr hoffen. Weiterlesen
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