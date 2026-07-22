DZ BANK stuft Gea Group auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Eckdaten des Anlagenbauers seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:33 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 62,70EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Reigber

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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