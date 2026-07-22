Thyssenkrupp, Nestle, Airbus und L'Oreal – Die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach einer Kapitalmarktveranstaltung von tk accelis von 14,50 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Ausgliederung der ehemaligen Sparte Materials Services wäre eine Art Dividende in Form eines Geschäfts, an dem der Industriekonzern festhalten sollte, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte das Kursziel auf 16 Euro, sieht aber wegen des anstehenden Deals mit tk accelis weitere zwei Euro Aufwärtspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Jefferies hebt das Kursziel für Nestle an

+3,12 % +3,56 % +10,27 % +13,89 % +13,67 % -16,47 % -15,40 % +27,54 % +6.456,99 % ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC Intraday

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Max Verkauf Nestle direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Das Analysehaus Jefferies hat Nestle von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Strategische Entscheidungen des Jahres 2022 seien zu sehr konzentriert gewesen auf ein letztlich nicht haltbares Wachstum der Volumina und Preise, schrieb David Hayes in einer Studie am Mittwoch. Die Erholung hiervon benötige Zeit. Allmählich aber lasse der negative Einfluss dieser übereifrigen Maßnahmen nach. Zugleich bessere sich das Umfeld für Produktkategorien wie Tiernahrung und Kaffee.

DZ Bank stuft Airbus auf "Kaufen"

+3,26 % +7,16 % +5,64 % +16,87 % +8,26 % +49,51 % +80,27 % +285,00 % +1.034,76 % ISIN:NL0000235190WKN:938914 Intraday

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Max Verkauf Airbus direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach neuen mittelfristigen Zielvorgaben auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Diese liefen auf eine Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um 75 Prozent von 2025 bis 2029 hinaus, schrieb Holger Schmidt in einer Studie am Mittwoch.

JPMorgan stuft L'Oreal auf "Neutral"

+0,82 % -1,11 % -0,96 % +7,90 % +4,69 % -7,57 % -0,98 % +52,48 % ISIN:FR0000120321WKN:853888 Intraday

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Max Verkauf L'Oreal direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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