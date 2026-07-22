AKTIE IM FOKUS
GE Vernova-Ausblick reicht nicht - Siemens Energy, Nordex fallen
- Anleger nehmen Gewinne nach starken Kursgewinnen
- GE Vernova Ausblick reicht Anlegern nicht mehr
- Schwächen in Windsparten drücken Siemens und Nordex
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien internationaler Energietechnikkonzerne haben am Mittwoch ihrem starken Lauf abermals Tribut gezollt. Der Quartalsbericht des US-Konzerns GE Vernova mit einem angehobenen Ausblick reichte nicht, um den Schwung zu erhalten. Nach einer ersten positiven Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sackten die Titel in New York mit 8 Prozent ins Minus. Die Anteilsscheine des deutschen Konkurrenten Siemens Energy büßten nach einem kurzen Anstieg zuletzt fast 8 Prozent ein.
Bei GE Vernova reagierten die Anleger negativ auf die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Es kam zu Gewinnmitnahmen nach einer Rally, die den GE-Vernova-Kurs in diesem Jahr um 65 Prozent ins Plus getrieben hatte. Der Ausblick reiche den Anlegern nicht, um dieses Niveau zu rechtfertigen, hieß es. Siemens Energy stehen 2026 bislang auch gut da mit einem Anstieg, der am Vortag in der Spitze noch mehr als 30 Prozent groß war.
Aus den GE-Zahlen ging auch hervor, dass die Amerikaner mit Schwächen in ihrer Windkraftsparte zu kämpfen haben, in der auch Siemens Energy mit seiner Tochter Gamesa aktiv ist. Dies drückte an der Frankfurter Börse auch die Aktien von Nordex mit mehr als 4 Prozent ins Minus./tih/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,70 % und einem Kurs von 39,72 auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 115,80 Mrd..
Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -11,47 %/+60,04 % bedeutet.
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Allerdings ist etwas im Busch. Trump!!
Kurz vor Fertigstellung Trump-Regierung stoppt Bau von Offshore-Windpark
Och ne... jetzt treibt unser mimimi OWLer auch hier sein Unwesen... Nordex scheint nicht mehr zu reichen oder?
Balkonsolar und Blumen geht beides, kein Problem. Die genannten Beträge hochrechnen mal 30 für Monat und dann aufs Jahr und schon kommt da was zusammen und es sind keine Kleckerbeträge mehr.