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    Neuer Meilenstein

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    Diese Dividendenperle liefert Rekordzahlen – doch die Aktie fällt

    Philip Morris erzielt erstmals mehr als 11 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz. Vor allem IQOS treibt das Wachstum. Der ausgewiesene Gewinn sinkt dennoch.

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    Neuer Meilenstein - Diese Dividendenperle liefert Rekordzahlen – doch die Aktie fällt
    Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa

    Philip Morris hat im zweiten Quartal erstmals einen Nettoumsatz von mehr als 11 Milliarden US-Dollar erzielt. Das teilte der Tabakkonzern am Dienstag mit. Wachstumstreiber blieb das Geschäft mit rauchfreien Produkten rund um IQOS. Gleichzeitig belastete eine milliardenschwere Wertberichtigung den ausgewiesenen Gewinn.

    Die Aktie von Philip Morris verlor nach Veröffentlichung der Zahlen vorbörslich weitere 2 Prozent und notierte bei 184,68 US-Dollar (Stand 13:33 Uhr MESZ).

    Philip Morris International

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    Rauchfreie Produkte treiben das Wachstum

    Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Organisch legte er um 7,6 Prozent zu. Die Auslieferungen wuchsen im zweiten Quartal um 2,5 Prozent. Getrieben wurde das Plus vor allem von rauchfreien Produkten mit einem Wachstum von 7,5 Prozent. Diese Sparte steuert inzwischen rund 42 Prozent des Konzernumsatzes bei und ist mittlerweile in 109 Märkten vertreten.

    Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie kletterte um 15,2 Prozent auf 2,20 US-Dollar. Ohne Währungseffekte betrug das Plus 13,6 Prozent. Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie sank dagegen um 7,7 Prozent auf 1,80 US-Dollar. Grund war eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung auf die Beteiligung an der kanadischen Tochter RBH in Höhe von 511 Millionen US-Dollar.

     

    IQOS bleibt Wachstumsmotor

    Vor allem IQOS entwickelte sich erneut stark. Die Auslieferungen der Tabakerhitzer stiegen um 7,6 Prozent. In Europa gewann die Marke weiter Marktanteile. Besonders dynamisch verlief das Geschäft unter anderem in Deutschland, Rumänien, Griechenland und Spanien. Auch die E-Zigarettenmarke VEEV setzte ihren Wachstumskurs fort. Die Auslieferungen legten um 55,1 Prozent zu.

    Konzernchef Jacek Olczak sprach von einem starken Quartal. "Wir haben im zweiten Quartal herausragende Ergebnisse erzielt und den Nettoumsatz erstmals auf über 11 Milliarden US-Dollar gesteigert." Dank eines robusten ersten Halbjahres und der anhaltenden Dynamik im rauchfreien Geschäft sei das Unternehmen gut aufgestellt, um die Jahresziele zu erreichen und gleichzeitig weiter in künftiges Wachstum zu investieren.

    Jahresprognose bestätigt

    Für das Gesamtjahr rechnet Philip Morris weiterhin mit einem bereinigten verwässerten Ergebnis je Aktie zwischen 8,26 und 8,41 US-Dollar. Ohne Währungseffekte entspricht das einem Anstieg von 7,5 bis 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nahostkonflikt habe bislang nur geringe Auswirkungen auf das Geschäft gehabt. Nach Angaben des Unternehmens führten vor allem höhere Transport- und Energiekosten zu Belastungen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 163,7EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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