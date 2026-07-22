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    Iran

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    Keine nuklearen Aktivitäten in 'Pickaxe Mountain'

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran dementiert Nuklearaktivitäten bei Pickaxe Mountain
    • US-Berichte bezeichnet Iran als Vorwand für Aggression
    • Trump drohte Angriffen auf Komplex südlich von Natans
    Iran - Keine nuklearen Aktivitäten in 'Pickaxe Mountain'
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nukleare Aktivitäten an dem als "Pickaxe Mountain" bekannten Standort im Zentrum des Landes dementiert. US-Berichte darüber seien "nichts weiter als ein erfundener Vorwand für Aggression, Zerstörung und Sabotage", schrieb Irans Außenamtssprecher Ismail Baghai auf X. Die nuklearen Aktivitäten Irans seien der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vollständig gemeldet, schrieb er.

    US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt mit Angriffen auf das Areal gedroht. "Wir werden diesen Bereich in Kürze ins Visier nehmen, und zwar mit voller Wucht", sagte er bei einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun im Weißen Haus. Bereits zuvor hatte der Republikaner eine entsprechende Attacke auf den Komplex angedroht, der im Berg Kuh-e Kolang südlich der Nuklearanlage Natans im Zentraliran liegt.

    Über den genauen Zweck von "Pickaxe Mountain" ist nur wenig bekannt. Der Bau begann nach einem Brand und einer Explosion im Juli 2020, bei denen eine oberirdische Montagehalle für fortgeschrittene Zentrifugen in Natans schwerbeschädigt wurde. Der Iran sprach damals von Sabotage./arb/DP/jha






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