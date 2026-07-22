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    Finexity: Vertriebsnetz wird ausgebaut

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Finexity AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Pro-forma-Umsatz um 15,5 Prozent auf 7,85 Mio. Euro gesteigert, aufgrund von Investitionen in der Aufbauphase jedoch einen Rückgang beim EBITDA auf minus 3,64 Mio. Euro (GJ 2024: minus 1,25 Mio. Euro) verbucht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Darstellung der Analysten bleibe das Wachstumsziel des Unternehmens ambitioniert, sei strategisch aber gut untermauert. FINEXITY habe im ersten Quartal 2026 einen Pro-forma-Konzernumsatz von 2,10 Mio. Euro kommuniziert, was etwa 40 Prozent über dem internen Budget des Unternehmens liege. Kurzfristig dürfe das Wachstum laut GBC durch eine höhere Auslastung der bestehenden OTC-Infrastruktur, die geplante Effecta-Integration und den Ausbau des Vertriebsnetzes vorangetrieben werden. Demnach behalte das Analystenteam die Prognosen auch bei. 2026 solle der Umsatz bei 9,62 Mio. Euro liegen und dann 2027 auf 13,5 Mio. Euro steigen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 81,11 Euro (zuvor: 72,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.07.2026, 13:25 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.07.2026 um 14:45 Uhr fertiggestellt und am 22.07.2026 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=4b2b3da47f2df0ba51d3cdb7dfc056d0
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Finexity Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,60 % und einem Kurs von 36,90EUR auf Lang & Schwarz (22. Juli 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Matthias Greiffenberger
    Kursziel: 81,11 EUR




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