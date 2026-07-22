RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus anlässlich eines Updates zur Geschäftsentwicklung im Rahmen der Farnborough Airshow von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele für 2029 bildeten einen konstruktiven Rahmen für den Flugzeugbauer und hätten die inzwischen gedämpften Erwartungen der Investoren übertroffen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Neubewertung der Aktie weiter stützen. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 207,1EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 215

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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