BERNSTEIN RESEARCH stuft TKMS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Adrien Rabier erachtet das 2026er-Umsatzziel des Rüstungskonzerns angesichts der Entwicklung im ersten Halbjahr als übermäßig konservativ, wie er am Mittwoch mit Blick auf die am 12. August anstehenden Quartalszahlen schrieb. Auch bei der Gewinnmarge (Ebit-Marge) rechnet der Experte eher mit 7 Prozent statt mit wie vom Unternehmen angepeilt mehr als 6 Prozent für 2026./rob/ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 82,30EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:32 Uhr) gehandelt.



