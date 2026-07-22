JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Staatliche regulierte Spareinlagen hätten sich jüngst zum Vorteil von Geschäftsbanken entwickelt, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in einer Studie. Die entsprechenden Depotkosten für die Geldhäuser seien gesunken./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 106,5EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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