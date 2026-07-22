JEFFERIES stuft BNP PARIBAS auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Staatliche regulierte Spareinlagen hätten sich jüngst zum Vorteil von Geschäftsbanken entwickelt, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in einer Studie. Die entsprechenden Depotkosten für die Geldhäuser seien gesunken./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 04:50 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 106,5EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Joseph Dickerson
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 135
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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