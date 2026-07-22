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    GE Vernova enttäuscht trotz Zuwächsen - Windgeschäft problematisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q2 steigt um 22% auf 11,1 Mrd US-Dollar
    • Bereinigtes Ebitda auf 1,25 Mrd und Gewinn 649 Mio
    • Windgeschäft mit 40% weniger Aufträgen und Verlust
    GE Vernova enttäuscht trotz Zuwächsen - Windgeschäft problematisch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der weltweite Energiehunger sorgt weiter für eine hohe Nachfrage beim Energietechnikkonzern GE Vernova . So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Für das Gesamtjahr zeigte sich GE Vernova für den Umsatz nun optimistischer. Während sich das Geschäft mit Gasturbinen sowie Elektrifizierung weiter robust entwickelt, schwächelt hingegen die Windkraftsparte und schreibt weiter Verluste.

    Am Markt kamen die Zahlen vorbörslich schlecht an. Zudem enttäuschte der Ausblick die erfolgsverwöhnten Investoren. Der Kurs knickte um bis zu acht Prozent ein. In diesem Sog fiel auch die Aktie von Siemens Energy um rund acht Prozent und bildete damit das Schlusslicht im Dax . Beide Aktien hatten in den vergangenen Jahren erheblich vom KI-Boom profitiert.

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    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich in den drei Monaten bis Ende Juni von 770 Millionen im Vorjahr auf 1,25 Milliarden Dollar, und fiel damit minimal schwächer aus, als von Analysten im Vorfeld erwartet. Unter dem Strich verblieb ein Gewinn von 649 Millionen, nach 492 Millionen Dollar im Vorjahresvergleich, wie GE Vernova weiter mitteilte.

    Das Unternehmen sitzt auf einem dicken Auftragspolster von 176 Milliarden Dollar. GE Vernovo hob daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr leicht an und erwartet nun Erlöse von 45,5 bis 46,5 Milliarden Dollar und damit jeweils eine Milliarde mehr als zuvor. Der freie Mittelzufluss soll 11,5 bis 12,5 Milliarden Dollar erreichen. Zuvor hatte das Management 6,5 bis 7,5 Milliarden in Aussicht gestellt. Den Ausblick für die bereinigte Ebitda-Marge bestätigte GE Vernova dagegen. Das Unternehmen hatte zuletzt Ende April seine Prognose erhöht.

    Unternehmen wie GE Vernova und Siemens Energy kommt derzeit ein sprunghafter Anstieg des Strombedarfs zugute, der durch die Rechenzentren, die KI-Anwendungen betreiben, neue Fabriken und die allgemeine Elektrifizierung verursacht wird.

    Vor allem die Nachfrage nach Gas-Turbinen und Netztechnik ist hoch. Ein Wermutstropfen bildete im zweiten Quartal allerdings das Geschäft mit Windrädern: So sackte der Auftragseingang um rund 40 Prozent ab, vor allem das Geschäft mit Landturbinen entwickelte sich schwächer. Der Umsatz ging ebenfalls deutlich zurück und der operative Verlust wuchs. Für das Gesamtjahr geht GE Vernova in dem Segment von einem bereinigten Ebitda-Verlust von 400 Millionen Dollar aus. So stiegen auch die Kosten für Meeresanlagen./nas/mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 25.103 auf Ariva Indikation (22. Juli 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,06 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 224,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von -12,99 %/+57,30 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Kursbewegungen und Bewertung der Siemens Energy‑Aktie: Teilnehmer sehen nach einer Schwächephase einen möglichen kleinen Turnaround, diskutieren ein ‚hop oder top‘ für kurzfristige Trades (mit Bezug auf Nikkei und politische Risiken), fragen nach dem Stand des Rückkaufprogramms und nennen persönliche Kursziele (z. B. Ausstieg bei ~250 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

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    dpa-AFX
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