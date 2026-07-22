Börsen Update
Börsen Update Europa - 22.07. - FTSE Athex 20 stark +0,80 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.059,57 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: GEA Group +3,47 %, Airbus +3,41 %, Commerzbank +2,34 %
Flop-Werte: Siemens Energy -7,62 %, Hochtief -2,32 %, Bayer -1,77 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.942,14 PKT und steigt um +0,01 %.
Top-Werte: Wacker Chemie +5,67 %, Porsche AG +4,82 %, IONOS Group +2,78 %
Flop-Werte: Salzgitter -3,35 %, Jenoptik -3,26 %, AUTO1 Group -3,11 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:57) bei 3.778,03 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: IONOS Group +2,78 %, HENSOLDT +2,29 %, Carl Zeiss Meditec +1,59 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -5,35 %, Jenoptik -3,26 %, Nordex -3,05 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 6.291,51 PKT und fällt um -0,05 %.
Top-Werte: Airbus +3,41 %, Anheuser-Busch InBev +1,90 %, Allianz +1,74 %
Flop-Werte: Siemens Energy -7,62 %, Prosus Registered (N) -3,81 %, ASML Holding -2,04 %
Der ATX steht bei 6.520,90 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,83 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,57 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,54 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,65 %, PORR -1,40 %, Wienerberger -1,16 %
Der SMI steht bei 14.360,95 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: Nestle +2,79 %, Swiss Re +1,62 %, Swiss Life Holding +1,23 %
Flop-Werte: Lonza Group -4,21 %, CIE Financiere Richemont -1,73 %, ABB -1,67 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.429,18 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Airbus +3,41 %, ENGIE +2,27 %, Renault +2,08 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -3,70 %, LEGRAND -1,58 %, Schneider Electric -1,19 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.176,83 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +3,61 %, SKF (B) +1,35 %, Securitas Shs(B) +0,96 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,17 %, ABB -1,67 %, Telia Company -0,68 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.310,00 PKT und steigt um +0,80 %.
Top-Werte: Viohalco +3,48 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,44 %, Coca-Cola HBC +1,04 %
Flop-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company -4,17 %, Jumbo -2,25 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,04 %
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