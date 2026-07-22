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    Streeck beklagt Druck von Tabaklobby

    Für Sie zusammengefasst
    • Suchtbeauftragter kritisiert Tabaklobby wegen Druck
    • Lobbyeinfluss wirkt wie Stalking gegenüber Abgeordneten
    • Tabaksteuer treibt Zigarettenpreis deutlich nach oben
    Streeck beklagt Druck von Tabaklobby
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung hat die Tabaklobby scharf kritisiert. "Ich habe den Eindruck, Vertreter der Tabaklobby sind regelrecht auf mich angesetzt. Die wollen mich zermürben", sagte Hendrik Streeck (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Es ist einfach unfassbar, welcher Druck von der Tabaklobby auf Abgeordnete des Bundestags ausgeübt wird. Das ist wie Stalking." Streeck nannte keinen Lobbyverband namentlich. Die geplante Anhebung der Tabaksteuer, die er befürwortet, würde zu deutlich höheren Zigarettenpreisen führen.

    Er sei in den vergangenen Wochen von Verantwortlichen aus den Lobbyverbänden auf Sommerfesten in Berlin mehrfach hart angegangen worden, sagte der Suchtbeauftragte. Ihm werde vorgeworfen, sich Gesprächen zu verweigern, was nicht stimme. "Ich habe ein offizielles Gespräch mit Vertretern der Tabakwirtschaft geführt und das auch transparent angezeigt."

    20-Zigaretten-Packung würde im Schnitt 9,10 Euro kosten

    Die schwarz-rote Koalition möchte ein Regierungsvorhaben verschärfen und die 2027 erwarteten Steuer-Mehreinnahmen um rund 0,8 Milliarden Euro verdoppeln. Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, würde eine Packung mit 20 Zigaretten im kommenden Jahr im Schnitt 9,10 Euro kosten und damit 33 Cent mehr als bislang erwartet. Schrittweise soll es nach oben gehen. 2030 wird mit einem Packungspreis von durchschnittlich 11,78 Euro gerechnet.

    Im Deutschlandfunk hatte Streeck kürzlich gesagt: "Meinetwegen kann die Tabaksteuer noch höher gehen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Änderungsantrag, der vorliegt."/cco/DP/nas






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