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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,62 % - 22.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -7,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie deutlicher Kursrutsch - -7,62 % - 22.07.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,62 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,42 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Siemens Energy, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,67 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +4,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,90 % gewonnen.

    Während Siemens Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %. Damit gehört Siemens Energy heute zu den auffälligeren Werten.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,64 %
    1 Monat -5,83 %
    3 Monate -4,67 %
    1 Jahr +70,07 %
    Stand: 22.07.2026, 14:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie: Nach einem kurzen Anstieg sackte der Titel deutlich ab (ca. 8–9%). Hintergrund sind GE Vernova-Zahlen mit gemischtem Ausblick; Umsatz erhöht, EPS verfehlt, Windkraftsparte schreibt weiter Verluste und der Auftragsbestand sinkt. Diskussionen drehen sich zudem um fundamentale Bewertung, mögliche Turnaround-Spekulationen und Kursziele, teilweise mit Erwähnung eines Ausstiegs um 250 Euro.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,75 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 22.07. - FTSE Athex 20 stark +0,80 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    GE Vernova enttäuscht trotz Zuwächsen - Windgeschäft problematisch


    Der weltweite Energiehunger sorgt weiter für eine hohe Nachfrage beim Energietechnikkonzern GE Vernova . So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar, wie der Konkurrent von Siemens Energy am …

    Siemens Energy stürzt plötzlich ab – deshalb rauscht die Aktie in die Tiefe!


    Der US-amerikanische Mitbewerber von Siemens Energy, GE Vernova, hat mit seinen am Mittwochmittag vorgelegten Quartalszahlen nicht überzeugen können.

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -5,47 %
    +4,14 %
    -5,78 %
    -5,70 %
    +70,68 %
    +931,50 %
    +582,42 %
    +598,28 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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