Kursexplosion bei kritischen Metallen! BYD, Q2 Metals, VW, Stellantis und International Graphite im Fokus

Die geopolitische Eskalation in Nahost durch die neuerlichen Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe bedrohen zunehmend die globalen Lieferketten an den strategisch wichtigen Punkten der Straße von Hormus und der Meerenge von Bab al-Mandab. Diese akute Blockadegefahr führt auf den Rohstoffmärkten zu einer regelrechten Kursexplosion bei kritischen Metallen, die für moderne Technologien unverzichtbar sind. Druck kommt aus der Ecke von KI-Rechenzentren und der E-Mobilität. Letztere erlebt gerade einen Nachfrageschub durch neue Förderprogramme der Bundesregierung und einigen EU-Staaten. Da Batterierohstoffe und Spezialgraphit dadurch über Nacht zu Mangelware avancieren, hat an den weltweiten Börsen ein beispielloser Run auf gut positionierte Unternehmen eingesetzt. Neben den Rohstofftiteln, die über das Material verfügen, profitieren von diesem Markttrend auch etablierte Branchenriesen wie BYD, Volkswagen und Stellantis. Zur Monsteraufgabe wird es, den Zugriff auf schwindende Ressourcen zu sichern und Lieferengpässe zu meistern. Zeit die Taschenrechner hervorzuholen!

Kritische Metalle – Der Aufbau westlicher Lieferketten läuft

Die Energiewende und der Hochlauf der Elektromobilität machen Batteriematerialien, Kupfer und Graphit zu strategischen Schlüsselfaktoren für die industrielle Souveränität des Westens. Batterien stehen hierbei schon lange im Blickpunk, denn die geringe Reichweite und die hohen beschaffungskosten haben einen Durchbruch bislang verhindert. Immer wieder rückt die Frage in den Mittelpunkt, woher die dafür nötigen Rohstoffe kommen – und wer die Verarbeitung kontrolliert. Die Deutsche Rohstoffagentur (DERA) zeigt in ihrem Themenheft „Batterierohstoffe für die Elektromobilität 2026“, dass die Abhängigkeiten entlang der Batterie-Wertschöpfungskette nach wie vor hoch sind und sich nicht nur auf den Bergbau, sondern besonders auf Zwischenprodukte wie pCAM sowie Kathoden- und Anodenaktivmaterialien konzentrieren. Gerade bei Graphit als zentralem Anodenmaterial liegen wesentliche Teile der Veredelung und Weiterverarbeitung in kritischen Ländern, allen voran China, was die Verwundbarkeit westlicher Batterie-Industrie verdeutlicht. Bei Lithium stellen sich die gleichen Problematiken.