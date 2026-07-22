Dieses Modell zeigt, wann Trump im Iran-Konflikt einknickt

Ein Wall-Street-Modell berechnet, wann der Marktdruck groß genug wird. Das Zeitfenster läuft bereits – und der wahrscheinlichste Tag rückt näher.

An der Wall Street bekommt der TACO-Trade eine neue, fast absurde Wendung. Der Begriff steht für "Trump always chickens out" und beschreibt die Wette, dass US-Präsident Donald Trump unter genügend Marktstress am Ende doch zurückrudert. Was bislang eher wie ein Spottname für Trumps politische Kehrtwenden klang, haben Analysten von Signum Global Advisors nun in ein Modell gegossen. Ihr Ziel: berechnen, wann der Druck an den Märkten groß genug wird, um Trump im Iran-Konflikt zu einem Kurswechsel zu zwingen. Das Modell nutzt vier Faktoren, auf die Trump laut den Analysten besonders empfindlich reagieren soll: den Brent-Ölpreis, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus und den S&P 500. Als Ausgangspunkt wählten die Analysten den 7. März, kurz nach den ersten Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Danach glichen sie frühere Kurswechsel Trumps mit den Marktbewegungen ab, darunter die Hinwendung zu Waffenstillstandsverhandlungen am 22. März, die Zustimmung zu einem Waffenstillstand am 7. April und den Fokus auf eine Absichtserklärung am 18. Mai.