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    Die TACO-Uhr läuft ab

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    Dieses Modell zeigt, wann Trump im Iran-Konflikt einknickt

    Ein Wall-Street-Modell berechnet, wann der Marktdruck groß genug wird. Das Zeitfenster läuft bereits – und der wahrscheinlichste Tag rückt näher.

    Für Sie zusammengefasst
    • Modell bestimmt Marktstress-Schwelle für Trump
    • Öl, Anleiherenditen, Hormusverkehr und S&P 500
    • TACO-Moment noch nicht erreicht, wahrscheinlich Juli
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die TACO-Uhr läuft ab - Dieses Modell zeigt, wann Trump im Iran-Konflikt einknickt
    Foto: Unsplash

    An der Wall Street bekommt der TACO-Trade eine neue, fast absurde Wendung. Der Begriff steht für "Trump always chickens out" und beschreibt die Wette, dass US-Präsident Donald Trump unter genügend Marktstress am Ende doch zurückrudert. Was bislang eher wie ein Spottname für Trumps politische Kehrtwenden klang, haben Analysten von Signum Global Advisors nun in ein Modell gegossen. Ihr Ziel: berechnen, wann der Druck an den Märkten groß genug wird, um Trump im Iran-Konflikt zu einem Kurswechsel zu zwingen.

    Das Modell nutzt vier Faktoren, auf die Trump laut den Analysten besonders empfindlich reagieren soll: den Brent-Ölpreis, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus und den S&P 500. Als Ausgangspunkt wählten die Analysten den 7. März, kurz nach den ersten Angriffen der USA und Israels auf den Iran. Danach glichen sie frühere Kurswechsel Trumps mit den Marktbewegungen ab, darunter die Hinwendung zu Waffenstillstandsverhandlungen am 22. März, die Zustimmung zu einem Waffenstillstand am 7. April und den Fokus auf eine Absichtserklärung am 18. Mai.

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    Das Ergebnis: Trump reagiert dem Modell zufolge erst, wenn sich die Belastung an den Märkten massiv zuspitzt. Signum kommt auf eine Schwelle von 2,3 bis 3,4 Standardabweichungen, im Durchschnitt 2,9. Auf die aktuelle Lage übertragen heißt das: Der TACO-Moment ist noch nicht erreicht, rückt aber näher. "Eine lineare Extrapolation würde nahelegen, dass ein TACO bereits am 22. Juli eintreten könnte und spätestens am 30. Juli eintreten 'sollte' (sofern sich die Bedingungen nicht wesentlich verbessern, was unwahrscheinlich erscheint) – wobei die Vergangenheit den 26. Juli als wahrscheinlichsten Zeitpunkt nahelegt“, erklärten die Analysten.

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    Der Markt liefert den passenden Druck. Öl-Futures erreichten am Mittwoch ein Sechs-Wochen-Hoch, während US-Aktienfutures schwächer tendierten. Zugleich bleibt die Straße von Hormus, einer der wichtigsten Engpässe für den globalen Öltransport, durch den Konflikt belastet. Steigende Energiepreise, gestörter Schiffsverkehr und zunehmende Kriegskosten erhöhen den politischen Druck auf Washington.

    Für Anleger ist das Modell deshalb weniger Spielerei als ein neuer Versuch, Trumps Iran-Politik über Marktstress zu lesen. Je länger der Konflikt dauert und je stärker Ölpreise, Anleiherenditen und Aktienmärkte reagieren, desto enger wird Trumps Handlungsspielraum. Der TACO-Trade setzt darauf, dass nicht Diplomatie, sondern der Markt den nächsten Kurswechsel erzwingt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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