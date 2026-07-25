Autonome Kampfjets: Dieser Milliardenmarkt könnte die Rüstungsbranche verändern

Boeing setzte dabei bereits auf ein flugfähiges System. Der Konzern zeigte seinen MQ-28 Ghost Bat, während General Atomics und Anduril zunächst maßstabsgetreue Modelle ihrer neuen Flugzeuge präsentierten. Nach Angaben von Boeing nahm der Ghost Bat Anfang des Monats als erstes Flugzeug dieser neuen Klasse an einer multinationalen Militärübung unter Führung der Vereinigten Staaten teil. Bereits im Dezember absolvierte das System einen Scharfschusstest gegen ein Luftziel.

Der Wettbewerb um autonome Kampfjets nimmt rasant Fahrt auf. Auf der Farnborough Airshow präsentierten Boeing, General Atomics und Anduril ihre neuesten Konzepte für unbemannte Kampfflugzeuge, die künftig gemeinsam mit bemannten Jets eingesetzt werden sollen. Experten sehen darin einen künftigen Milliardenmarkt, während die US-Luftwaffe ihre Beschaffung bereits beschleunigt.

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"Wir verfügen über das ausgereifteste Kampfflugzeug für den Einsatz im Verbund", sagte Bernd Peters, Vizepräsident für Entwicklung und Strategie bei Boeing, auf der Farnborough Airshow gegenüber Reuters. "Das ist echte Hardware, die Sie hier vor sich sehen."

Serienfertigung rückt näher

Boeing entwickelt den Ghost Bat bereits seit 2017. Das Flugzeug wurde als autonomer Begleiter bemannter Kampfjets konzipiert und verfügt über ein modulares Design, sodass sich Sensoren und Missionssysteme schnell austauschen lassen. Nach Unternehmensangaben wurden bereits mehr als 100 Testflüge absolviert. Derzeit produziert Boeing sieben Exemplare für die australischen Streitkräfte.

Für den deutschen Markt hat Boeing zudem eine Partnerschaft mit Rheinmetall geschlossen. Gemeinsam wollen die Unternehmen die MQ-28 Ghost Bat als Lösung für das geplante Collaborative-Combat-Aircraft-Programm der Bundeswehr bis 2029 anbieten.

Auch die Konkurrenz erhöht das Tempo. Die US-Luftwaffe vergab im vergangenen Monat Produktionsaufträge für ihre ersten halbautonomen Begleitflugzeuge im Rahmen des Programms "Collaborative Combat Aircraft" (CCA) an General Atomics und Anduril. Bis Ende des Jahrzehnts sollen mehr als 150 dieser Flugzeuge beschafft werden. Zusätzlich wurden Softwareaufträge für die Missionsautonomie an sechs Unternehmen vergeben, darunter Lockheed Martin.

"Schon vor dem Vertrag mit der Luftwaffe hatten wir mit der Serienproduktion begonnen", erklärte General-Atomics-CEO Linden Blue in einer Pressemitteilung. "Wir haben kürzlich unsere Hauptproduktionsstätte so umgerüstet, dass dort nun sechs CCAs pro Monat hergestellt werden können, und wir haben gerade eine Anlage für die Beschichtung mit hoher Durchsatzrate und geringer Erkennbarkeit fertiggestellt." Das Unternehmen verweist zudem darauf, dass seine FQ-42A den Weg vom Entwicklungsauftrag bis zum Erstflug in nur 15 Monaten geschafft habe.

Anduril setzt auf schnelles Wachstum

Anduril sieht sich ebenfalls gut positioniert. "Innerhalb von zwei Jahren haben wir das übertroffen, woran viele andere Unternehmen schon seit vielen Jahren arbeiten", sagte Jason Levin, Senior Vice President des Unternehmens, Reuters. Statt kleiner Entwicklungsschritte setze Anduril bewusst auf große Sprünge.

Nach Angaben des Unternehmens kann die neue Produktionsstätte in Ohio künftig bis zu 150 Flugzeuge pro Jahr herstellen. Parallel entwickelt Anduril gemeinsam mit Archer Aviation das autonome Kipprotor-Fluggerät Thunder, dessen Erstflug für 2027 geplant ist.

Europa will den Anschluss halten

Auch europäische Hersteller wollen sich einen Anteil an dem entstehenden Markt sichern. Boeing arbeitet mit mehreren deutschen Unternehmen zusammen und will der Bundeswehr bis 2029 eine Variante des Ghost Bat anbieten. Airbus präsentierte auf der Luftfahrtmesse den neuen U760 Ravenstorm, der nach Unternehmensangaben Anfang der 2030er Jahre einsatzbereit sein soll. Parallel bereitet Airbus Testflüge mit zwei von Kratos Defense übernommenen Flugzeugen vor.

Nach Einschätzung von Richard Aboulafia, Geschäftsführer von AeroDynamic Advisory, könnte der Markt langfristig mehrere hundert Flugzeuge pro Jahr umfassen, so Reuters. Ein breiter Einsatz autonomer Begleitflugzeuge sei jedoch voraussichtlich erst ab Mitte der 2030er Jahre zu erwarten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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