DZ BANK stuft NVIDIA CORP auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nvidia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 275 US-Dollar belassen. Die Lösungen des Halbleiterkonzerns in puncto physische KI (insbesondere Humanoide) böten langfristig erhebliches Potenzial, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern seien die historisch günstige Bewertung sowie der Bewertungsabschlag im Branchenvergleich nicht gerechtfertigt./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 179,6EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ingo Wermann
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
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