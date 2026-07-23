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    Kurspotenzial in Sicht

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    Meta-Aktie vor Comeback dank KI-Brillen?

    Meta könnte laut Jefferies mit KI-Smart-Glasses Milliardenumsätze erzielen. Bringt der neue Wachstumstreiber jetzt auch die Meta-Aktie wieder auf Kurs?

    Kurspotenzial in Sicht - Meta-Aktie vor Comeback dank KI-Brillen?
    Foto: Dall-E

    Meta könnte mit seinen KI-gestützten Smart Glasses vor einem neuen milliardenschweren Wachstumsschub stehen. Die Analysten von Jefferies sehen in dem Geschäft eine langfristige Umsatzchance, die nach ihrer Einschätzung im aktuellen Aktienkurs noch nicht ausreichend berücksichtigt wird.

    Das Analysehaus stuft die Meta-Aktie mit "Buy" ein und nennt ein Kursziel von 825 US-Dollar. Ausgehend von einem Kurs von 645 US-Dollar entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von knapp 28 Prozent.

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    Jefferies-Analyst Brent Thill verweist insbesondere auf den Vorsprung des Konzerns im noch jungen Markt für intelligente Brillen. Meta sei derzeit der einzige Anbieter, der entsprechende Geräte bereits in großem Maßstab ausliefere. Dieser First-Mover-Vorteil könnte sich als entscheidend erweisen, wenn KI-Brillen in den kommenden Jahren den Massenmarkt erreichen.

    Jefferies sieht bis zu 18 Milliarden US-Dollar Hardware-Umsatz

    Unter der Annahme einer Verbreitung ähnlich der Apple Watch und eines durchschnittlichen Verkaufspreises von 400 US-Dollar beziffert Jefferies das potenzielle Hardware-Geschäft auf 14 bis 18 Milliarden US-Dollar innerhalb der nächsten Jahre.

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgt offenbar die steigende Nachfrage. Nach Angaben der Investmentbank hat sich die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Meta-Brillen innerhalb eines Jahres verdreifacht. Gleichzeitig soll die Produktionskapazität für die jüngste Wearable-Generation im Jahr 2026 auf 20 Millionen Geräte gestiegen sein.

    Der größte Gewinnhebel könnte erst noch kommen

    Jefferies sieht das Potenzial jedoch nicht allein im Verkauf der Hardware. Zusätzliche Erlöse könnten durch höherpreisige KI-Abonnements und Werbung entstehen. Langfristig könnte vor allem der Handel zum entscheidenden Wachstumstreiber werden.

    Wall Street bleibt bullish

    Jefferies steht mit seiner positiven Einschätzung nicht allein. Von 65 Analysten, die Meta beobachten, empfehlen laut LSEG-Daten 57 die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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