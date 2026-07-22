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    Aktien New York Ausblick

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    Kein Risiko eingehen vor Zahlen von 'Big Tech'

    Für Sie zusammengefasst
    • Investoren halten sich vor Quartalszahlen zurück
    • Große Techkonzerne melden Zahlen nach Börsenschluss
    • Nasdaq 100 zum Handelsstart ein Prozent schwächer
    Aktien New York Ausblick - Kein Risiko eingehen vor Zahlen von 'Big Tech'
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor den Quartalsbilanzen gleich mehrerer Tech-Schwergewichte dürften sich Anleger in den USA am Mittwoch zurückhalten. Erst nach Börsenschluss veröffentlichen Texas Instruments , IBM , Tesla und die Google-Holding Alphabet ihre Geschäftszahlen. Das könnte die weltweiten Börsen am Donnerstag bewegen, zumal die vier Konzerne stark in der Künstlichen Intelligenz engagiert sind - neben dem Iran-Krieg das zentrale Thema an den Aktienmärkten.

    Vor den Quartalszahlen meiden Investoren die Technologiebranche. Der Nasdaq 100 Index, der von den großen Tech-Konzernen dominiert wird, dürfte zum Handelsstart rund ein Prozent auf knapp 28.860 Zähler nachgeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird vom Broker IG nur moderat niedriger berechnet bei 52.100 Punkten. Im Dow sind große Tech-Aktien im Unterschied zum Nasdaq 100 weniger stark gewichtet.

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    Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt Fahrt auf. Aktien von AT&T verteuerten sich im vorbörslichen Handel um gut vier Prozent. Der Telekomkonzern hat im zweiten Quartal im Mobilfunk fast ein Drittel mehr Neukunden akquiriert als erwartet.

    Papiere des Energietechnikkonzerns GE Vernova büßten vorbörslich sieben Prozent ein. Im Geschäft mit Windkraftanlagen hat sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgeweitet. Nach der Kursrally seit Jahresbeginn nehmen Anleger Gewinne mit.

    Aktien von Philip Morris verloren ein Prozent. Der Tabakkonzern hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Gewinnprognose für das laufende dritte Quartal blieb aber hinter den Erwartungen zurück./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie

    Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 305,3 auf Tradegate (22. Juli 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um -2,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 174,10 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,00USD. Von den letzten 2 Analysten der IBM Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +41,00 %/+62,69 % bedeutet.





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