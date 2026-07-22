GOLDMAN SACHS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 74 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset begründete eine höhere operative Gewinnschätzung (Ebitda) für das laufende Jahr mit der jüngsten Entwicklung der Treibstoffpreise und Frachtraten. Auch habe die Container-Reederei einen positiven Zwischenbericht vorgelegt, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Allerdings dürften Überkapazitäten in Zukunft die Frachtraten belasten./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 18:19 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 127,7EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Patrick Creuset

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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