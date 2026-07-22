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    Marinomed Biotech in Court-Restructuring Proceedings, No Self-Administration

    Marinomed Biotech faces a pivotal moment as court restructuring, halted market making and a delayed half‑year report reshape the outlook for its Vienna‑listed shares.

    Marinomed Biotech in Court-Restructuring Proceedings, No Self-Administration
    Foto: adobe.stock.com
    • Marinomed Biotech AG filed for court restructuring proceedings without self-administration on 22 July 2026 (as previously announced on July 16).
    • Raiffeisen Bank International has terminated its market‑making (liquidity services) contract with immediate effect.
    • The sudden cessation of market making may cause short‑term reduced liquidity and wider bid‑ask spreads for Marinomed shares.
    • The tradability of the shares remains fundamentally unaffected, and the Management Board is seeking a successor market‑making mandate to restore usual liquidity.
    • Marinomed is postponing publication of its 2026 half‑year financial report, originally scheduled for 16 September 2026.
    • Marinomed is an Austrian biotech (VSE:MARI) developing the Marinosolv platform; the announcement was disclosed as inside information under Article 17 MAR and the securities are not registered for sale in the US.

    The price of Marinomed Biotech at the time of the news was 5,6000EUR and was down -2,61 % compared with the previous day.


    Marinomed Biotech

    -2,61 %
    -33,91 %
    -38,17 %
    -58,03 %
    -70,85 %
    -85,55 %
    -94,98 %
    -92,52 %
    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM
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