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    Marinomed Biotech: Ad-hoc – Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

    Marinomed Biotech AG steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt: Sanierungsverfahren, geänderte Marktbedingungen und eine verschobene Finanzberichterstattung prägen die aktuelle Lage.

    Marinomed Biotech: Ad-hoc – Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung
    Foto: adobe.stock.com
    • Marinomed Biotech AG hat am 22. Juli 2026 gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.
    • Der Market-Making-Vertrag mit der Raiffeisen Bank International wurde vom Vertragspartner sofort gekündigt; kurzfristig kann es zu geringerer Liquidität und größeren Geld-Brief-Spannen kommen, Handelsfähigkeit bleibt grundsätzlich bestehen.
    • Der Vorstand arbeitet daran, zeitnah ein Nachfolgemandat für Market Making zu vereinbaren, um die gewohnte Liquidität im Handel der Aktie wiederherzustellen.
    • Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 wird verschoben und nicht wie geplant am 16. September 2026 erscheinen.
    • Marinomed ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Korneuburg, notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI) und nutzt die Marinosolv-Plattform.
    • Die Mitteilung handelt sich um Insiderinformationen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und wurde über EQS News veröffentlicht.

    Der Kurs von Marinomed Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,61 % im Minus.


    Marinomed Biotech

    -2,61 %
    -33,91 %
    -38,17 %
    -58,03 %
    -70,85 %
    -85,55 %
    -94,98 %
    -92,52 %
    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM
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