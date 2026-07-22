Marinomed Biotech: Ad-hoc – Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung
Marinomed Biotech AG steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt: Sanierungsverfahren, geänderte Marktbedingungen und eine verschobene Finanzberichterstattung prägen die aktuelle Lage.
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- Marinomed Biotech AG hat am 22. Juli 2026 gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.
- Der Market-Making-Vertrag mit der Raiffeisen Bank International wurde vom Vertragspartner sofort gekündigt; kurzfristig kann es zu geringerer Liquidität und größeren Geld-Brief-Spannen kommen, Handelsfähigkeit bleibt grundsätzlich bestehen.
- Der Vorstand arbeitet daran, zeitnah ein Nachfolgemandat für Market Making zu vereinbaren, um die gewohnte Liquidität im Handel der Aktie wiederherzustellen.
- Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 wird verschoben und nicht wie geplant am 16. September 2026 erscheinen.
- Marinomed ist ein österreichisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Korneuburg, notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI) und nutzt die Marinosolv-Plattform.
- Die Mitteilung handelt sich um Insiderinformationen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und wurde über EQS News veröffentlicht.
Der Kurs von Marinomed Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,61 % im
Minus.
-2,61 %
-33,91 %
-38,17 %
-58,03 %
-70,85 %
-85,55 %
-94,98 %
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