🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMarinomed Biotech AktievorwärtsNachrichten zu Marinomed Biotech
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marinomed Biotech AG plant Neuaufstellung im Sanierungsverfahren - ohne EV

    Marinomed gerät wegen ausbleibender Earn-Out-Zahlungen unter finanziellen Druck und sucht im Sanierungsverfahren nach Stabilität und neuen Chancen für das Kerngeschäft.

    Marinomed Biotech AG plant Neuaufstellung im Sanierungsverfahren - ohne EV
    Foto: adobe.stock.com
    • Marinomed hat beim Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, weil der gerichtlich genehmigte Sanierungsplan (14.11.2024) wegen ausbleibender Earn-Out-Zahlungen nicht erfüllbar ist und der Gesellschaft die Zahlungsunfähigkeit droht.
    • Verkauf des "Carragelose"-Geschäfts (Asset-Deal, Übertragung Feb. 2025): Fixkaufpreis EUR 5 Mio plus an Bedingungen geknüpfte Earn-Outs – bis heute sind keine Earn-Out-Zahlungen von Unither eingegangen.
    • Marinomed macht Unither für das Ausbleiben der Earn-Outs verantwortlich (schuldhafte Verzögerungen beim Abschluss von Kundenverträgen, geänderte Strategie) und führt Verhandlungen sowie rechtliche Optionen weiter, die bisher erfolglos blieben.
    • Ziel des Verfahrens ist die Erstellung und Durchführung eines Sanierungsplans zur nachhaltigen finanziellen Stabilisierung, inklusive weiterer Restrukturierungsmaßnahmen und Nutzung der Potenziale des gestarteten Compounding-Geschäftes.
    • Finanzkennzahlen und Auswirkungen: Umsatz 2025 rund EUR 7,7 Mio; Verbindlichkeiten ca. EUR 27,9 Mio; etwa 30 Beschäftigte; Liquiditätsengpass durch ausgebliebene Meilensteinzahlungen und verzögerte Partnerschaften für Marinosolv.
    • Kurzfristige Folgen: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 (geplant 16.9.2026) wird verschoben; Market-Making-Vertrag mit Raiffeisen Bank International wurde sofort gekündigt, was vorübergehend geringere Aktienliquidität und breitere Spreads verursachen kann; der Betrieb soll während des Verfahrens fortgeführt werden.

    Der Kurs von Marinomed Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,61 % im Minus.


    Marinomed Biotech

    -2,61 %
    -33,91 %
    -38,17 %
    -58,03 %
    -70,85 %
    -85,55 %
    -94,98 %
    -92,52 %
    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM
    Marinomed Biotech direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Marinomed Biotech AG plant Neuaufstellung im Sanierungsverfahren - ohne EV Marinomed gerät wegen ausbleibender Earn-Out-Zahlungen unter finanziellen Druck und sucht im Sanierungsverfahren nach Stabilität und neuen Chancen für das Kerngeschäft.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     