Marinomed Biotech AG plant Neuaufstellung im Sanierungsverfahren - ohne EV
Marinomed gerät wegen ausbleibender Earn-Out-Zahlungen unter finanziellen Druck und sucht im Sanierungsverfahren nach Stabilität und neuen Chancen für das Kerngeschäft.
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- Marinomed hat beim Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, weil der gerichtlich genehmigte Sanierungsplan (14.11.2024) wegen ausbleibender Earn-Out-Zahlungen nicht erfüllbar ist und der Gesellschaft die Zahlungsunfähigkeit droht.
- Verkauf des "Carragelose"-Geschäfts (Asset-Deal, Übertragung Feb. 2025): Fixkaufpreis EUR 5 Mio plus an Bedingungen geknüpfte Earn-Outs – bis heute sind keine Earn-Out-Zahlungen von Unither eingegangen.
- Marinomed macht Unither für das Ausbleiben der Earn-Outs verantwortlich (schuldhafte Verzögerungen beim Abschluss von Kundenverträgen, geänderte Strategie) und führt Verhandlungen sowie rechtliche Optionen weiter, die bisher erfolglos blieben.
- Ziel des Verfahrens ist die Erstellung und Durchführung eines Sanierungsplans zur nachhaltigen finanziellen Stabilisierung, inklusive weiterer Restrukturierungsmaßnahmen und Nutzung der Potenziale des gestarteten Compounding-Geschäftes.
- Finanzkennzahlen und Auswirkungen: Umsatz 2025 rund EUR 7,7 Mio; Verbindlichkeiten ca. EUR 27,9 Mio; etwa 30 Beschäftigte; Liquiditätsengpass durch ausgebliebene Meilensteinzahlungen und verzögerte Partnerschaften für Marinosolv.
- Kurzfristige Folgen: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 (geplant 16.9.2026) wird verschoben; Market-Making-Vertrag mit Raiffeisen Bank International wurde sofort gekündigt, was vorübergehend geringere Aktienliquidität und breitere Spreads verursachen kann; der Betrieb soll während des Verfahrens fortgeführt werden.
Der Kurs von Marinomed Biotech lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,61 % im
Minus.
-2,61 %
-33,91 %
-38,17 %
-58,03 %
-70,85 %
-85,55 %
-94,98 %
-92,52 %
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