LPKF Laser & Electronics Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -4,18 % aktuell - 22.07.2026

Mit einer Performance von -4,18 % musste die LPKF Laser & Electronics Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +14,73 %, geht es heute bei der LPKF Laser & Electronics Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,85 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,54 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LPKF Laser & Electronics eine positive Entwicklung von +198,84 % erlebt.

Während LPKF Laser & Electronics deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört LPKF Laser & Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat -42,54 % 3 Monate +11,85 % 1 Jahr +92,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.07.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell primär um den starken Kursverfall von LPKF, fallende Volumen und eine anhaltende Abwärtsbewegung (um ca. 5%/Tag). Diskussionen drehen sich um mögliche technische Hürden: erster sicherer Halt knapp unter 10, Xetra-Schlussauktion, und das Risiko weiterer Verluste. Leerverkäufe/Ad-hoc-Meldungen werden beobachtet; viele fordern Geduld, andere setzen auf Mini-Positionen bei 9–12 Euro. Grundstimmung überwiegend skeptisch.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 394,39 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,95 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,06 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -3,11 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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