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    ROUNDUP

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    Intershop trotz Umsatzrückgangs mit besserem Ertrag

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz sank im ersten Halbjahr auf 15,8 Mio Euro
    • Kostensenkung und Personalabbau führten zu Gewinnnähe
    • Fokus auf Cloud und KI, Erholung in USA und Australien
    ROUNDUP - Intershop trotz Umsatzrückgangs mit besserem Ertrag
    Foto: INTERSHOP Communications AG

    JENA (dpa-AFX) - Unternehmen investieren weniger in ihren Internethandel - das bekommt der Jenaer Software-Anbieter Intershop zu spüren. Der Umsatz des börsennotierten Thüringer Unternehmens sank im ersten Halbjahr auf 15,8 Millionen Euro, wie der Vorstand in Jena berichtete. Im Vorjahreszeitraum wurden noch Erlöse in Höhe von 17,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Vor allem Kunden in Europa zögerten angesichts wirtschaftlicher Unsicherheit bei der Vergabe neuer Aufträge, sagte Vorstandschef Markus Dränert.

    Intershop ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen untereinander ihren Internethandel abwickeln können.

    Dank eines Kostensenkungsprogramms, das mit Personalabbau verbunden war, konnte das Thüringer Unternehmen die Ertragslage verbessern und ein leicht positives operatives Ergebnis erzielen. Das Ergebnis nach Steuern war nach Intershop-Angaben mit minus 54.000 Euro nahezu ausgeglichen. Im ersten Halbjahr 2025 stand unter dem Strich noch ein Verlust von 1,1 Millionen Euro. Die Kostendisziplin habe sich ausgezahlt, sagte Dränert. "Wir sind auf dem richtigen Weg."

    Vorstand bestätigt Geschäftsprognose

    Dränert rechnet mit einer leichten Erholung des Geschäfts. Das zeige sich vor allem in den USA und Australien, zwei wichtigen Märkten für Intershop. Er bestätigte die Prognose für 2026: Bei leicht sinkendem Umsatz soll ein ausgeglichenes Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielt werden.

    Seit einigen Jahren konzentriert sich das Jenaer Unternehmen auf Mietsoftware für Kunden - sogenannte Cloud-Lösungen. Ein wichtiges Thema sei derzeit der Einsatz künstlicher Intelligenz. KI-Agenten und Copiloten könnten beim Internethandel aufwendige Prozesse übernehmen. Dränert nannte als Beispiel die regelmäßige Überarbeitung von Produktbeschreibungen. "Das kann Kunden Geld sparen."

    Intershop hatte im vergangenen Jahr seine Mitarbeiterzahl um 40 auf etwa 220 verringert - durch Kündigungen oder den Verzicht auf die Nachbesetzung offener Stellen. Der Stellenabbau erfolgte nicht nur in Deutschland. "Wir gehen von einer Stabilisierung der Mitarbeiterzahl aus", sagte Finanzvorständin Petra Stappenbeck. Intershop gehörte in den 1990er Jahren zu den ostdeutschen Software-Pionieren, die den Handel im Internet ermöglichten./rot/DP/he

    INTERSHOP Communications

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INTERSHOP Communications Aktie

    Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 1,795 auf Tradegate (22. Juli 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INTERSHOP Communications Aktie um -2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von INTERSHOP Communications bezifferte sich zuletzt auf 34,03 Mio..





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehende Veröffentlichung des Halbjahresberichts und die Bedeutung des Auftragseingangs für die Kursentwicklung. Diskutiert wird ein Pareto‑Upgrade (fairer Wert 2,20 €; Buy), niedrigere Gewinnschwelle durch Kostensenkungen und leicht positives EBIT, Hoffnung auf Kaufinteresse bei positiven Überraschungen, Verkaufsdruck auf Xetra sowie langfristiger Optimismus wegen AI/agentic B2B und Tenbagger‑Erwartungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber INTERSHOP Communications eingestellt.

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    dpa-AFX
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