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    Karbon-X erhält Auftrag zur technischen Beratung für ein naturbasiertes CO2-Projekt in Libyen

    Karbon-X erhält Auftrag zur technischen Beratung für ein naturbasiertes CO2-Projekt in Libyen
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Der erste Auftrag erweitert das internationale Projektentwicklungsportfolio des Unternehmens durch technische Beratungsleistungen zur Unterstützung der Konzeption und Optimierung eines geplanten naturbasierten CO₂-Projekts.

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 22. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das auf den globalen CO₂-Märkten und im Bereich der Klimainfrastruktur tätig ist, gab heute bekannt, dass es von Stream Pro Ltd, einer Tochtergesellschaft von Oilinvest, beauftragt wurde, technische Beratungsleistungen zur Unterstützung der Konzeption und Wertoptimierung eines geplanten naturbasierten CO₂-Projekts in Libyen zu erbringen.

     

    Dieser Auftrag stellt einen weiteren Schritt in der internationalen Projektentwicklungsstrategie von Karbon-X dar und unterstreicht einmal mehr die Kompetenz des Unternehmens bei der Konzeption und Entwicklung hochintegrer CO₂-Projekte in Schwellenländern.

     

    Im Rahmen des anfänglichen Leistungsumfangs wird Karbon-X umfassende technische Unterstützung für die Konzeption des CO₂-Projekts leisten, einschließlich der Bewertung der Methodik, der Erstellung der Projektkonzeption (Project Design Documentation, PDD), der CO₂-Bilanzierung, der Konzeption des MRV-Rahmens (Monitoring, Reporting und Verification) sowie weiterer technischer Unterlagen, die zur Validierung gemäß international anerkannten CO₂-Standards erforderlich sind.

     

    Dieser erste Auftrag soll die Grundlage für mögliche zukünftige Phasen schaffen, zu denen die Validierung, Registrierung und Umsetzung gemäß international anerkannten CO₂-Standards gehören können.

     

    Die Initiative befindet sich im Tripoli Wildlife Park und zielt darauf ab, degradierte Landschaften durch Aufforstung und Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ökosystemen zu sanieren, die die Biodiversität fördern, die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme stärken, lokale Umweltziele unterstützen und langfristige Möglichkeiten zur Kohlenstoffbindung schaffen.

     

    „Dieser Auftrag spiegelt die wachsende Nachfrage nach dem technischen Know-how von Karbon-X wider, da Organisationen bestrebt sind, hochintegre CO₂-Projekte zu entwickeln, die mit international anerkannten Standards im Einklang stehen“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. „Die Entwicklung erfolgreicher CO₂-Projekte beginnt mit einer soliden technischen Basis. Indem wir Projekte bereits in den frühesten Entwicklungsphasen unterstützen, helfen wir unseren Kunden dabei, glaubwürdige, wissenschaftlich fundierte CO₂-Strategien zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, den langfristigen ökologischen und wirtschaftlichen Wert zu maximieren. Wir freuen uns darauf, im weiteren Verlauf dieser Initiative mit Stream Pro zusammenzuarbeiten.“

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