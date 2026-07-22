ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 81 Euro - 'Sell'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Hapag-Lloyd auf 81
- Einstufung bleibt auf Sell trotz Kurszielanstieg
- Überkapazitäten könnten künftige Frachtraten belasten
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 74 auf 81 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset begründete eine höhere operative Gewinnschätzung (Ebitda) für das laufende Jahr mit der jüngsten Entwicklung der Treibstoffpreise und Frachtraten. Auch habe die Container-Reederei einen positiven Zwischenbericht vorgelegt, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Allerdings dürften Überkapazitäten in Zukunft die Frachtraten belasten./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 18:19 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 127,7 auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 22,44 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -49,10 %/-10,73 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 81 Euro
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Community Beiträge zu Hapag-Lloyd - HLAG47 - DE000HLAG475
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https://www.hapag-lloyd.com/de/company/press/releases/2026/06/hanseatic-global-terminals-plans-to-acquire-20--stake-in-eurogat.html
https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/ir/HLAG_Press_release_Q1_2026_DE.pdf
Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2026 mit einem Konzern-EBITDA von 494 Millionen US-Dollar (422 Millionen Euro) abgeschlossen. Im selben Zeitraum verringerte sich das Konzern-EBIT auf
-157 Millionen US-Dollar (-134 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf -256 Millionen US-Dollar (-219 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden die Ergebnisse durch niedrigere Frachtraten sowie operative Beeinträchtigungen infolge von Unwettern und der Blockade der Straße von Hormus belastet.
Was dein Einfluss des Iran-Krieges betrifft, dachte ich zunächst auch, dass das zu einem starken Anstieg der Frachtraten führen könnte.
Scheint aber eher nicht so: Bei guten News von der Front, geht der Kurs hoch, bei schlechten 'runter. Also genau das Gegenteil meiner Erwartung.
Grund könnte sein, dass damit ja nicht wirklich die Verfügbarkeit von Frachtkapazität reduziert wird. Die Schiffe, da festhängen, reichen offenbar nicht aus.
Gegenläufig dazu ist vielleicht ein weiterer Effekt: Die Transportkosten und die reduzierte Verfügbarkeit von Öl und Gas haben in China (und wohl auch sonst in Asien) zu einer Drosselung von energieintensiven Produktionen sowie einer Konzentration auf die Versorgung der Heimatmärkte in Asien geführt.
Das könnte dann sogar Schiffskapazitäten freisetzen, also schlecht für H-L.
Profitieren könnten davon andere Unternehmen, etwa der chemischen Industrie in Europa. BASF zB scheint momentan ein klarer Profiteur zu sein.
Nur meine Meinung - viel Glück, wie immer Du Dich entscheidest.