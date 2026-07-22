Goldman hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 81 Euro - 'Sell'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 127,7 auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +1,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 22,44 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 114,00EUR was eine Bandbreite von -49,10 %/-10,73 % bedeutet.