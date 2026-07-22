Kreise
Merz und Söder schlagen Frei als Unionsfraktionschef vor
Für Sie zusammengefasst
- Merz und Söder schlagen Thorsten Frei vor
- Thorsten Frei ist Kanzleramtschef der CDU
- Vorschlag im digitalen Fraktionsvorstand erfolgt
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) offiziell als neuen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz und Söder teilnahmen./mfi/DP/mis
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