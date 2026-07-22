JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 54,14 auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 116,57 Mrd..

Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9017. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -29,64 %/+10.638,75 % bedeutet.