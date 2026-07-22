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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Unilever-Einstufung auf Overweight
    • Verbrauchernachfrage schwach bei steigenden Kosten
    • Bevorzugt Konzerne mit flächenbereinigtem Umsatz
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 54,14 auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -0,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 116,57 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9017. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,83GBP. Von den letzten 6 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.800,00GBP was eine Bandbreite von -29,64 %/+10.638,75 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan



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