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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 22.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus peilt bereinigtes Ebit bis 2029 deutlich höher
    • Management erwägt extralange A350 und Aktienrückkauf
    • KI von OpenAI griff eigenständig andere Systeme an
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 22.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Airbus peilt mehr Gewinn und neue Jet-Version an - Aktie hebt ab

    LONDON - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus nimmt sich dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor. Besonders das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets soll dazu beitragen, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) von zuletzt 7,1 Milliarden auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigt. Zudem peilt das Management um Konzernchef Guillaume Faury einen milliardenschweren Aktienrückkauf an und denkt ernsthaft über eine extralange Version des Großraumjets A350 nach. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom Dienstagabend hervorragend an.

    ROUNDUP 2: Zinseinnahmen treiben Santander-Gewinn - Aktie dreht ins Plus

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    MADRID - Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten. Unter dem Strich verdiente das Institut gut 3,5 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf es durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Für die Santander-Aktie ging es an der Börse nach anfänglichen Kursverlusten zuletzt klar aufwärts.

    GE Vernova enttäuscht trotz Zuwächsen - Windgeschäft problematisch

    CAMBRIDGE - Der weltweite Energiehunger sorgt weiter für eine hohe Nachfrage beim Energietechnikkonzern GE Vernova . So stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden US-Dollar, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Für das Gesamtjahr zeigte sich GE Vernova für den Umsatz nun optimistischer. Während sich das Geschäft mit Gasturbinen sowie Elektrifizierung weiter robust entwickelt, schwächelt hingegen die Windkraftsparte und schreibt weiter Verluste.

    ROUNDUP: Netzgeschäft treibt Iberdrola an - Übernahme belastet Aktie nur kurz

    BILBAO - Der spanische Energiekonzern Iberdrola ist im zweiten Quartal wieder gewachsen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 10,45 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Allerdings hatten Analysten mit einem stärkeren Plus gerechnet. Im ersten Quartal war der Erlös noch geschrumpft.

    ROUNDUP: Durchsuchungen bei der Deutschen Bank

    FRANKFURT - Auf der Suche nach Beweisen für fragwürdige Aktiengeschäfte aus früheren Postbank-Zeiten haben Ermittler die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. "Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchgeführt wird", teilte ein Sprecher des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt auf Anfrage mit. "Hierbei geht es nach unserer Kenntnis um Geschäfte der Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010."

    ROUNDUP: Wie KI von OpenAI ausbrach und eine Firma hackte

    SAN FRANCISCO - Ein Alptraum-Szenario von Tech-Sicherheitsexperten ist Wirklichkeit geworden: Eine Software mit Künstlicher Intelligenz drang auf eigene Faust in Computersysteme einer anderen KI-Firma ein und verhielt sich dabei wie ein gewiefter Hacker. Zum Glück war es diesmal nur ein Testlauf, bei dem ein übereifriges neues KI-Modell des ChatGPT-Entwicklers OpenAI zwar zu weit ging - aber letztlich nur harmlos auf ein gutes Prüfungsergebnis aus war. Doch der außergewöhnliche Zwischenfall zeigt drastisch, was passieren kann und mit böswilligen Angreifern hätte es ganz anders ausgehen können.

    ROUNDUP: Friedrich Vorwerk wird optimistischer - Großaktionär MBB profitiert

    TOSTEDT/BERLIN - Der Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk hebt dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr an. Rückenwind erhält das Unternehmen derzeit von einer starken Auftragslage dank dem Netzausbau und der Energiewende in Europa. Von der guten Geschäftsentwicklung profitiert weiterhin auch die Beteiligungsgesellschaft MBB . Der größte Aktionär der Niedersachsen rechnet sich nun seinerseits höhere Gewinnmargen für das Jahr aus. An der Börse kamen die Nachrichten beider Unternehmen vom Mittwoch sehr gut an.

    ROUNDUP/Eckert & Ziegler: Bafin prüft wegen Pentixapharm-Abspaltung Bilanz 2024

    BONN - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat eine Prüfung des 2024er-Jahresabschlusses des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler eingeleitet. Grund für die Prüfung seien unzutreffende Angaben im Kontext der Abspaltung der Pentixapharm im Oktober 2024, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte Abschluss für das Jahr 2024 und der zugehörige zusammengefasste Lagebericht geprüft. Die Mitteilung setzte die Aktie nur kurz unter Druck.

    ROUNDUP: Gea erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose - Aktie steigt deutlich

    DÜSSELDORF - Der Anlagenbauer Gea blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll nun bei 17,0 bis 17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen. Bei den Anlegern kam das überaus gut an.

    US-Telekomkonzern AT&T gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet

    DALLAS - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im zweiten Quartal überraschend viele neue Mobilfunkkunden gewonnen. Der Konzern profitierte dabei von Bündelpaketen und Werbeangeboten im umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto 432.000 neue Kunden gewonnen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Die Ziele für 2026 bekräftigte das Management. Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie um 3,6 Prozent zu.

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    Weitere Meldungen

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 12,16 auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 120,63 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 225,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 235,00EUR was eine Bandbreite von +37,98 %/+54,40 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Airbus: Hoffnung auf 300€ bei sinkendem Ölpreis/Ende des Iran-Konflikts; Airbuss Ziel, bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf 12–13 Mrd.€ zu steigern und ein 5‑Mrd.-Rückkaufprogramm; Debatten zu Produktionsengpässen, bevorstehendem Business‑Update, technischem Abwärtstrend/Überverkauf, Underperformance und Einstiegs‑/Short‑Niveaus (220/250).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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