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    Neuer Verteidigungsdeal

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    Großbritannien rüstet auf: Lockheed Martin erhält Auftrag für Raketenabwehr

    Großbritannien vergibt einen Millionen-Auftrag an Lockheed Martin für ein Hyperschall-Testprogramm. Der Konzern stärkt so seine Position im Verteidigungsmarkt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Großbritannien erteilt Lockheed Martin 20 Mio Pfund
    • Bowline entwickelt Hyperschallzielsystem, Flugdemo 2027
    • 2 Mio Pfund in Lieferkette, über ein Drittel an britische KMU
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Neuer Verteidigungsdeal - Großbritannien rüstet auf: Lockheed Martin erhält Auftrag für Raketenabwehr
    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Lockheed Martin baut seine Position im Zukunftsmarkt für Hyperschall-Technologien weiter aus. Das britische Verteidigungsministerium hat dem Konzern einen Auftrag über 20 Millionen Pfund (rund 23,5 Millionen Euro) für das sogenannte Projekt Bowline erteilt.

    Ziel des Programms ist die Entwicklung eines Hyperschall-Zielsystems, das moderne Raketenabwehrsysteme gegen neue Bedrohungen testen soll. Eine erste Flugdemonstration ist für 2027 auf dem Testgelände des britischen Verteidigungsministeriums auf den Hebriden geplant.

    Der Auftrag wurde von der National Armaments Director Group vergeben und 2 Millionen Pfund sollen in die Lieferkette fließen, mehr als ein Drittel davon an britische kleine und mittlere Unternehmen.

    Großbritannien will eigene Fähigkeiten ausbauen

    Mit Project Bowline kehrt das Vereinigte Königreich nach mehr als 10 Jahren wieder in die Entwicklung von Hyperschall-Zielsystemen zurück. Lockheed Martin UK wird das System entwerfen, fertigen, qualifizieren und testen.

    Hyperschall-Systeme erreichen Geschwindigkeiten von mehr als Mach 5 und gelten als eine der wichtigsten Technologien im modernen Wettrüsten. Sie stellen klassische Raketenabwehrsysteme vor neue Herausforderungen, da sie extrem schnell und schwer vorhersehbar manövrieren können.

    "Die Umsetzung des Projekts Bowline wird dazu beitragen, dass Großbritannien den sich rasch entwickelnden Hyperschallbedrohungen weiterhin einen Schritt voraus bleibt", sagte Rupert Pearce, National Armaments Director. Durch die Zusammenarbeit mit den AUKUS-Partnern und Investitionen in moderne Raketentechnologie stärke das Land seine Verteidigungsfähigkeit und einen wichtigen Wirtschaftssektor.

    Lockheed Martin setzt auf internationale Zusammenarbeit

    Das Projekt ist Teil der Zusammenarbeit zwischen Großbritannien, den USA und Australien im Rahmen von AUKUS Pillar 2. Die drei Länder arbeiten gemeinsam daran, Hyperschall- und Gegenmaßnahmen gegen Hyperschall-Technologien schneller zu entwickeln.

    Lockheed Martin erhält dabei Unterstützung durch Flugtests, Forschungsexpertise und technische Bewertungen der internationalen Partner.

    Paul Livingston, Chief Executive von Lockheed Martin UK, betonte die Bedeutung der Kooperation: "Der Vertrag und das Projekt Bowline unterstreichen die enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der britischen Industrie und internationalen Partnern im Rahmen des UK Missile Defence Centre." Das Programm werde Innovationen fördern und die britische Verteidigungsindustrie langfristig stärken.

    Auch auf der Plattform X erklärte Lockheed Martin UK, die jahrzehntelange Erfahrung des Konzerns bei Raketenabwehr sowie Hyperschall- und Gegenhyperschall-Technologien werde helfen, die Verteidigungsfähigkeit Großbritanniens auszubauen.

    Weitere Fortschritte bei Flugtechnologie

    Parallel zum Hyperschall-Auftrag präsentierte Lockheed Martin auf der Farnborough International Airshow weitere Entwicklungen. Die Tochtergesellschaft Sikorsky vereinbarte eine strategische Zusammenarbeit mit Safran Helicopter Engines, um neue Antriebs- und Plattformtechnologien für zukünftige Hubschrauber zu erforschen.

    Zudem schloss Sikorsky erste Flugtests seines unbemannten Flugzeugs Nomad 100 im Rahmen des DARPA-Programms EVADE ab. Die Plattform kombiniert laut Lockheed Martin senkrechte Start- und Landefähigkeiten mit der Reichweite eines Starrflüglers und soll künftig bemannte und unbemannte Systeme miteinander vernetzen.

    Für Lockheed Martin unterstreichen die Projekte den Fokus auf neue Verteidigungstechnologien – von Hyperschall-Abwehr bis hin zu autonomen Flugplattformen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 452,6EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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