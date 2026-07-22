JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Phil Buller zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Siemens Energy nach gutem Lauf zunächst sehr negative Spuren im Kurs hinterließen. Der Rückschlag um bis zu 9 Prozent bei Siemens Energy sei unbegründet. Er geht davon aus, dass sich diese Bewegung umkehrt und rät dazu, die Schwäche zum Kauf der Aktien zu nutzen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,57 % und einem Kurs von 149,8EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
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