JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Vestas negative Spuren im Kurs hinterließen. Er sieht in der davon ausgelösten Schwäche bei dem Hersteller von Windkraftanlagen eine Kaufchance. Von Vestas erwartet er ein gutes zweites Quartal mit einer potenziellen Erhöhung des Ausblicks./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 23,62EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 251
Kursziel alt: 251
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 251
Kursziel alt: 251
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