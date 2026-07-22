JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 dänischen Kronen belassen. Akash Gupta zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schlüsse aus den Resultaten des US-Konkurrenten GE Vernova, die auch bei Vestas negative Spuren im Kurs hinterließen. Er sieht in der davon ausgelösten Schwäche bei dem Hersteller von Windkraftanlagen eine Kaufchance. Von Vestas erwartet er ein gutes zweites Quartal mit einer potenziellen Erhöhung des Ausblicks./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:23 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 23,62EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 251

Kursziel alt: 251

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



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