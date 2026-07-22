ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt UBS auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Einstufung von UBS auf Overweight
- US-Banken übertrafen Erwartungen im Handelsgeschäft
- Potenzial für steigende Gewinne und Neubewertungen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der US-Banken hätten eine sehr starke Entwicklung im Handelsgeschäft sowie bei den Gebühreneinnahmen im Investmentbanking gezeigt und damit sogar seine optimistischen Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass auch die europäischen Geldhäuser - allen voran die UBS, gefolgt von Barclays und der Deutschen Bank sowie in geringerem Maße die französischen Institute - von der Stärke des Investmentbanking-Geschäfts profitieren werden, wenngleich in geringerem Umfang als ihre US-amerikanischen Wettbewerber. Dies berge für die hiesigen Investmentbanken Potenzial für steigende Konsensschätzungen beim Gewinn je Aktie sowie für Neubewertungen, ergänzte der Experte./edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 19:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
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Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,17CHF. Von den letzten 6 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 60,00CHF was eine Bandbreite von -13,49 %/+29,76 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan