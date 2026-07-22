JEFFERIES stuft Douglas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty begründete die Zielsenkung für die Aktie der Parfümeriekette mit der schwächeren Verbrauchernachfrage und dem Druck auf die frei verfügbaren Ausgaben./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 8,41EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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