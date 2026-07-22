BERNSTEIN RESEARCH stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der US-Sportartikelhersteller nach Angaben der zwei wichtigsten Vertriebspartner in China, TopSports und Pou Sheng, die Online-Liefermengen an diese aktiv reduziert. Zudem wolle Nike von Januar 2027 an den Online-Verkauf über von Vertriebspartnern betriebene Shops einstellen. Sherman schrieb dazu, dass dieser Schritt Teil der Bemühungen von Nike sei, den Online-Vertrieb in China von qualitativ minderwertigen Verkaufsaktivitäten zu bereinigen./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 11:44 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Aneesha Sherman

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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