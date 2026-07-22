ROUNDUP
US-Telekomkonzern AT&T gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet
- AT&T gewann im 2. Quartal netto 432000 Mobilkunden
- Erlöse stiegen 2,3% auf 31,6 Mrd, leicht unter Erwartungen
- Bereinigtes Ebitda +5% auf 12,3 Mrd, Gewinn 4,6 Mrd
DALLAS (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern AT&T hat im zweiten Quartal überraschend viele neue Mobilfunkkunden gewonnen. Der Konzern profitierte dabei von Bündelpaketen und Werbeangeboten im umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto 432.000 neue Kunden gewonnen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Die Ziele für 2026 bekräftigte das Management.
Die Aktie legte im frühen US-Handel um vier Prozent zu. Die Bilanz im laufenden Jahr sowie in den vergangenen 12 Monaten bleibt jedoch leicht negativ.
Die Erlöse des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und von Verizon stiegen im abgelaufenen Quartal im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 31,6 Milliarden US-Dollar (rund 27,7 Mrd Euro). Damit lagen sie leicht unter den Erwartungen von Analysten.
Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit einem Anstieg um rund fünf Prozent auf 12,3 Milliarden Dollar indessen leicht über den Markterwartungen. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 4,5 auf rund 4,6 Milliarden Dollar.
AT&T führte im März ein neues All-inclusive-Preismodell für Breitband- und Mobilfunkdienste ein, erhöhte jedoch zuletzt auch die Preise für einige Kunden./err/mis/jha/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 39,31 auf Tradegate (22. Juli 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -9,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,24 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 815,89 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +93,73 %/+135,24 % bedeutet.
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