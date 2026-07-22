So teuer ist Trumps Iran-Krieg für die USA schon jetzt

Hegseth forderte die Abgeordneten auf, zusätzliche Mittel für das Pentagon freizugeben. Nach seinen Angaben braucht das Verteidigungsministerium weitere 87 Milliarden US-Dollar, davon 67 Milliarden US-Dollar für Einsätze im Nahen Osten. "Dies ist ein neuer Antrag, der auf den neuen Realitäten der Welt basiert, mit der wir konfrontiert sind, und der darauf abzielt, dieser Situation gerecht zu werden", sagte Hegseth. Ohne das Geld müssten militärische Ausbildung, Nachschub und laufende Operationen eingeschränkt werden.

Der Krieg der USA gegen den Iran wird für Washington immer teurer und politisch immer schwerer zu verkaufen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Dienstag vor dem Haushaltsausschuss des Senats, die bisherigen und bis Ende September erwarteten Kosten lägen inzwischen bei 37,5 Milliarden US-Dollar. Damit steigt der finanzielle Druck auf den Kongress deutlich, während die USA ihre Luftangriffe gegen iranische Ziele fortsetzen und zuletzt mehrere amerikanische Soldaten in der Region getötet wurden.

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Die Anhörung zeigte jedoch, wie stark der Rückhalt für neue Kriegsmilliarden bröckelt. Demokraten und auch einige Republikaner zweifeln daran, ob zusätzliche Mittel in dieser Größenordnung nötig sind – zumal das Weiße Haus bereits 1,5 Billionen US-Dollar für den nächsten Verteidigungshaushalt beantragt hat. Die demokratische Senatorin Patty Murray kritisierte den Antrag in der Anhörung scharf. "Das Problem ist nicht ein Mangel an Geld, sondern schlechte Planung", sagte sie. "Ich werde also ganz offen sein: Die Wahrheit ist, dass Ihr Antrag nicht wirklich Sinn ergibt."

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Die Kritik trifft die Regierung in einer heiklen Phase. Der Waffenstillstand mit dem Iran war zusammengebrochen, die Feindseligkeiten wurden wieder aufgenommen, und die US-Streitkräfte flogen zuletzt elf Tage in Folge Angriffe. Nach Angaben iranischer Behörden wurden seit dem Ende der Waffenruhe mindestens 50 Menschen im Iran durch US-Luftangriffe getötet. Zugleich bestätigte das Pentagon weitere amerikanische Opfer in der Region.

Hegseth verteidigte den Antrag mit Verweis auf eine gefährlichere Welt und die Notwendigkeit, Munition, Ausrüstung und moderne Waffensysteme schneller aufzufüllen. Kritiker sehen dagegen die Gefahr eines neuen teuren Dauerkonflikts. In der Anhörung eskalierte der Streit offen: Senator Gary Peters warf der Trump-Regierung vor, einen weiteren "ewigen Krieg" geschaffen zu haben. Hegseth konterte mit "Schämen Sie sich" und warf dem Senator "Trump Derangement Syndrome" vor – ein Kampfbegriff aus dem Trump-Lager für eine angeblich krankhafte Fixierung auf den Präsidenten. Der Iran-Krieg ist damit längst nicht mehr nur ein militärischer Konflikt, sondern auch ein Milliardenkampf in Washington.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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