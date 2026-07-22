🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Die Kriegskasse blutet

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    So teuer ist Trumps Iran-Krieg für die USA schon jetzt

    Der Pentagon-Chef Pete Hegseth hat im Kongress eine neue Kostenschätzung genannt und fordert frische Milliarden. Doch der Widerstand gegen Trumps Kriegskosten wächst.

    Für Sie zusammengefasst
    • Pentagon verlangt zusätzliche 87 Milliarden Dollar
    • Kongress zweifelt an neuen Kriegsmilliarden
    • US-Angriffe und iranische Opfer schüren Eskalation
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Die Kriegskasse blutet - So teuer ist Trumps Iran-Krieg für die USA schon jetzt
    Foto: Jacquelyn Martin - AP

    Der Krieg der USA gegen den Iran wird für Washington immer teurer und politisch immer schwerer zu verkaufen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Dienstag vor dem Haushaltsausschuss des Senats, die bisherigen und bis Ende September erwarteten Kosten lägen inzwischen bei 37,5 Milliarden US-Dollar. Damit steigt der finanzielle Druck auf den Kongress deutlich, während die USA ihre Luftangriffe gegen iranische Ziele fortsetzen und zuletzt mehrere amerikanische Soldaten in der Region getötet wurden.

    Hegseth forderte die Abgeordneten auf, zusätzliche Mittel für das Pentagon freizugeben. Nach seinen Angaben braucht das Verteidigungsministerium weitere 87 Milliarden US-Dollar, davon 67 Milliarden US-Dollar für Einsätze im Nahen Osten. "Dies ist ein neuer Antrag, der auf den neuen Realitäten der Welt basiert, mit der wir konfrontiert sind, und der darauf abzielt, dieser Situation gerecht zu werden", sagte Hegseth. Ohne das Geld müssten militärische Ausbildung, Nachschub und laufende Operationen eingeschränkt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    27.345,40€
    Basispreis
    15,97
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.142,02€
    Basispreis
    17,72
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Anhörung zeigte jedoch, wie stark der Rückhalt für neue Kriegsmilliarden bröckelt. Demokraten und auch einige Republikaner zweifeln daran, ob zusätzliche Mittel in dieser Größenordnung nötig sind – zumal das Weiße Haus bereits 1,5 Billionen US-Dollar für den nächsten Verteidigungshaushalt beantragt hat. Die demokratische Senatorin Patty Murray kritisierte den Antrag in der Anhörung scharf. "Das Problem ist nicht ein Mangel an Geld, sondern schlechte Planung", sagte sie. "Ich werde also ganz offen sein: Die Wahrheit ist, dass Ihr Antrag nicht wirklich Sinn ergibt."

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Die Kritik trifft die Regierung in einer heiklen Phase. Der Waffenstillstand mit dem Iran war zusammengebrochen, die Feindseligkeiten wurden wieder aufgenommen, und die US-Streitkräfte flogen zuletzt elf Tage in Folge Angriffe. Nach Angaben iranischer Behörden wurden seit dem Ende der Waffenruhe mindestens 50 Menschen im Iran durch US-Luftangriffe getötet. Zugleich bestätigte das Pentagon weitere amerikanische Opfer in der Region.

    Hegseth verteidigte den Antrag mit Verweis auf eine gefährlichere Welt und die Notwendigkeit, Munition, Ausrüstung und moderne Waffensysteme schneller aufzufüllen. Kritiker sehen dagegen die Gefahr eines neuen teuren Dauerkonflikts. In der Anhörung eskalierte der Streit offen: Senator Gary Peters warf der Trump-Regierung vor, einen weiteren "ewigen Krieg" geschaffen zu haben. Hegseth konterte mit "Schämen Sie sich" und warf dem Senator "Trump Derangement Syndrome" vor – ein Kampfbegriff aus dem Trump-Lager für eine angeblich krankhafte Fixierung auf den Präsidenten. Der Iran-Krieg ist damit längst nicht mehr nur ein militärischer Konflikt, sondern auch ein Milliardenkampf in Washington.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Die Kriegskasse blutet So teuer ist Trumps Iran-Krieg für die USA schon jetzt Der Pentagon-Chef Pete Hegseth hat im Kongress eine neue Kostenschätzung genannt und fordert frische Milliarden. Doch der Widerstand gegen Trumps Kriegskosten wächst.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     