Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie bestätigt den positiven Trend - 22.07.2026

Die Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie notiert aktuell bei 255,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,55 % zugelegt, was einem Anstieg von +24,40 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,35 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie. Nach einem Plus von +2,35 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 255,60€, mit einem Plus von +10,55 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Wabtec Corp (Westinghouse Air Brake Technologies) ist ein führender Anbieter von Brems-, Signal- und Antriebstechnik für Schienenfahrzeuge sowie digitaler Lösungen für Bahnlogistik. Starke Position im Güter- und Personenverkehr, v. a. in Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: Siemens Mobility, Alstom, Knorr-Bremse. USP: breite Systemkompetenz Lok + Wagen, starke Nachrüst- und Servicepräsenz, Digitalisierung/Telematik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +17,62 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie damit um +11,93 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) +36,94 % gewonnen.

Während Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,02 %. Damit gehört Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) heute zu den auffälligeren Werten.

Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,93 % 1 Monat +7,65 % 3 Monate +17,62 % 1 Jahr +43,01 %

Informationen zur Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie

Stand: 22.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 170 Mio. Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,98 Mrd.EUR € wert.

Wabtec Corporation (NYSE: WAB) today reported second quarter 2026 GAAP earnings per diluted share of $2.33, up 18.9% versus the second quarter of 2025. Adjusted earnings per diluted share were $2.76, up 21.6% versus the same quarter a year ago. …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Alstom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,13 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +0,31 %. Hitachi Seisakusho notiert im Minus, mit -1,14 %. Siemens legt um +0,79 % zu

Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.