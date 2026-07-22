Börsen Start Update
Börsenstart USA - 22.07. - Dow Jones stark +0,42 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.439,18 PKT und gewinnt bisher +0,42 %.
Top-Werte: Verizon Communications +2,22 %, 3M +1,74 %, Goldman Sachs Group +1,53 %, Merck & Co +1,34 %, Sherwin-Williams +1,29 %
Flop-Werte: Nike (B) -1,75 %, Salesforce -1,64 %, Microsoft -1,56 %, American Express -0,97 %, Walmart -0,82 %
Der US Tech 100 steht bei 29.083,46 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: Netflix +2,93 %, CoreWeave Registered (A) +2,86 %, Nebius Group Registered (A) +2,80 %, Rocket Lab Corporation +2,53 %, Diamondback Energy +2,47 %
Flop-Werte: DoorDash Registered (A) -4,30 %, Datadog Registered (A) -3,92 %, AppLovin Registered (A) -3,63 %, SanDisk Corporation -3,51 %, Workday (A) -3,28 %
Der S&P 500 steht bei 7.506,58 PKT und verliert bisher -0,02 %.
Top-Werte: Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp) +10,55 %, CME Group Registered (A) +6,56 %, General Motors +5,47 %, Super Micro Computer +4,95 %, Cboe Global Markets +4,91 %
Flop-Werte: Te Connectivity -9,16 %, GE Vernova -6,76 %, DoorDash Registered (A) -4,30 %, Chubb -4,00 %, Datadog Registered (A) -3,92 %
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