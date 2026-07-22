DAX, Oatly Group & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Super Micro Computer
|💬
|📰
|🥈
|Antimony Resources
|💬
|📰
|🥉
|Deep Sea Minerals
|💬
|📰
|Siemens Energy
|💬
|📰
|Sivers Semiconductors
|💬
|📰
|Aguia Resources
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|230
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|61
|💬
|📰
|🥉
|Atos
|57
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|48
|💬
|📰
|PayPal
|34
|💬
|📰
|Silber
|29
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Oatly Group
|+26,89 %
|💬
|📰
|🥈
|Super Micro Computer
|+22,63 %
|💬
|📰
|🥉
|Arrowhead Pharmaceuticals
|+19,65 %
|💬
|📰
|🟥
|Appian Registered (A)
|-10,03 %
|💬
|📰
|🟥
|Pegasystems
|-14,25 %
|📰
|🟥
|ADTRAN Holdings
|-16,41 %
|💬
|📰
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Super Micro Computer
Wochenperformance: +11,97 %
Wochenperformance: +11,97 %
Platz 1
Antimony Resources
Wochenperformance: -5,81 %
Wochenperformance: -5,81 %
Platz 2
Deep Sea Minerals
Wochenperformance: -11,18 %
Wochenperformance: -11,18 %
Platz 3
Siemens Energy
Wochenperformance: +4,14 %
Wochenperformance: +4,14 %
Platz 4
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -5,27 %
Wochenperformance: -5,27 %
Platz 5
Aguia Resources
Wochenperformance: -19,23 %
Wochenperformance: -19,23 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +0,76 %
Wochenperformance: +0,76 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -4,76 %
Wochenperformance: -4,76 %
Platz 8
Atos
Wochenperformance: -13,95 %
Wochenperformance: -13,95 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +5,56 %
Wochenperformance: +5,56 %
Platz 10
PayPal
Wochenperformance: +4,38 %
Wochenperformance: +4,38 %
Platz 11
Silber
Wochenperformance: +3,19 %
Wochenperformance: +3,19 %
Platz 12
Oatly Group
Wochenperformance: +16,86 %
Wochenperformance: +16,86 %
Platz 13
Super Micro Computer
Wochenperformance: +11,97 %
Wochenperformance: +11,97 %
Platz 14
Arrowhead Pharmaceuticals
Wochenperformance: +26,49 %
Wochenperformance: +26,49 %
Platz 15
Appian Registered (A)
Wochenperformance: -10,11 %
Wochenperformance: -10,11 %
Platz 16
Pegasystems
Wochenperformance: -20,12 %
Wochenperformance: -20,12 %
Platz 17
ADTRAN Holdings
Wochenperformance: -24,30 %
Wochenperformance: -24,30 %
Platz 18
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