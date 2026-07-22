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    EU gegen Russlands Schattenflotte - Öltanker überprüft

    Für Sie zusammengefasst
    • EU Marine prüfte verdächtigen Öltanker im Meer
    • MV South Star unter falscher Flagge geentert
    • EUNAVFOR MED IRINI seit 2020 verstärkte Kontrollen
    EU gegen Russlands Schattenflotte - Öltanker überprüft
    Foto: Jan Woitas - dpa

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Marinekräfte der EU haben im Einsatz gegen Russlands Schattenflotte einen verdächtigen Öltanker auf dem Mittelmeer überprüft. "Jede illegale Fahrt trägt dazu bei, Russlands Kriegsmaschinerie aufrechtzuerhalten. Wir setzen unsere Sanktionen auch auf See konsequent durch", teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas auf X mit. Man erhöhe den Druck auf Russlands Schattenflotte.

    Der Öltanker "MV South Star" werde verdächtigt, unter falscher Flagge und damit unter Verstoß gegen das internationale Seerecht zu fahren. Er sei am Montag zur Überprüfung seiner Flaggenregistrierung geentert worden.

    Mit der russischen Schattenflotte sind Tanker und Frachtschiffe gemeint, die Russland zum Vermeiden von Sanktionen etwa beim Öltransport einsetzt. Die Militäroperation EUNAVFOR MED IRINI ist seit 2020 im Mittelmeer aktiv. Im Mai 2026 überprüfte sie nach eigenen Angaben zum ersten Mal einen Öltanker, der verdächtigt wurde, unter falscher Flagge zu fahren./wea/DP/jha






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