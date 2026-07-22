Aktien mit extremer Performance im DAX am 22.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes, eher vorsichtig negatives Sentiment zu Siemens Energy. Heute fiel der Kurs intraday ca. 8–10%, nachdem es zuvor auch einen kurzen Anstieg gab; gestern war zeitweise ein Plus von über 30% zu lesen. Windkraft-/Gamesa-Bereich und GE Vernova belasten die Bewertung. Turnaround-Szenarien existieren, doch Risiko bleibt hoch. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Posts nicht eindeutig ableiten; Volatilität dominiert.