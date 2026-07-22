Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: +1,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,32 %
Performance 1M: +2,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: +5,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,23 %
Performance 1M: +15,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,07 %
Performance 1M: -14,08 %