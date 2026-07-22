🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    Top & Flop

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SAP SE!
    Long
    129,25€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    143,40€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt bis negativ: Kritik an Verträgen, Management und der Aussicht auf Kursgewinne; Evotec droht Penny-Stock-Gefahr; einige sehen Potenzial durch KI-/Datenansätze und Kundenvorteile, aber Unsicherheit bleibt. 14-Tage-Kursveränderung wird nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: -2,37 %
    Platz 2
    Performance 1M: +1,14 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,37 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    SAP-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige hoffen auf einen zweistelligen Rücksetzer zum Einstieg; andere sehen Nervosität/Abgabedruck durch AI/Cloud-Dynamik (Beiträge 2,8–13). Fundamentale Signale: Cloud-Umsatz wächst maßgeblich, Guidance 2025/2026 angehoben. Kurs liegt aktuell bei 160,00 EUR (Stand 22.07.2026, 10:30). Eine klare 14-Tage-Veränderung wird in den Beiträgen nicht genannt; insgesamt vorsichtig.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,32 %
    Platz 3
    Performance 1M: +2,68 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,32 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: 14‑Tage-Veränderung nicht angegeben; positives Momentum durch Q2‑Zahlen und Prognose-Anhebung, Aktie notiert nachbörslich über 62 € (+ca. 10%). Fundamentale Hürden bleiben: HBS‑Verluste, LargeScale‑Stagnation und hohe Bewertung. Gewinnmitnahmen um 19 €; Zielkurse wie 87 € (Jeffries) bis 100 € diskutiert.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 4
    Performance 1M: +5,71 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu HENSOLDT gemischt. Positive Signale: Leonardo-Beteiligung (22,8%), MQ-28 Ghost Bat-Teilnahme mit Boeing, potenziell mehr Auftragssicherheit durch die Bundeswehr-Preisreform für Software/KI. Risiken: Diskussionen über BlackRock-Aktivitäten/Handel; unklare Leerverkäufe. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 5
    Performance 1M: +15,41 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes TeamViewer-Sentiment: Kurzfristig eher seitwärts, da US-Verträge erst 2027 wirken. Einige hoffen nach Zahlen auf Aufwärtsimpulse, andere sehen geringe Kursluft. Bewertung wirkt günstiger als Peers (KGV). Fokus auf F&E/ARP, Skepsis wegen Wachstums-Verzögerungen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Quelle: wallstreetONLINE.

    Jenoptik
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 6
    Performance 1M: -14,08 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

    zurückvorwärts
    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 22.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.07.2026 im TecDAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     